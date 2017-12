Exportação vira problema no basquete Desde o início da desvalorização do real frente ao dólar, aumenta, a cada temporada, o número de jogadoras brasileiras de basquete no exterior. O Brasil é um novo mercado exportador mundial e o número de atletas na Europa evidencia o fenômeno. Dez das principais jogadoras do País estão na Europa. Em seguida, a maior parte delas rumará para a WNBA, nos Estados Unidos. Mas o prestígio do basquete brasileiro transforma-se em um problema em ano de Mundial. Leia mais no Estadão