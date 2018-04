Fãs ignoram apelo e escolhem Kobe Bryant para All-Star Game da NBA

NOVA YORK - O pedido de Kobe Bryant para que os fãs não o escolhessem para participar do All-Star Game da NBA não foi aceito. O astro do Los Angeles Lakers foi eleito pelos torcedores para participar pela 16ª vez da partida, mesmo que esteja afastado das quadras, se recuperando de uma lesão.

Bryant disputou apenas seis partidas nesta temporada, mas mesmo assim continua sendo um dos jogadores mais carismáticos e populares da NBA. Assim, vai participar de mais um All-Star Game. Ele só foi selecionado menos vezes do que Kareem Abdul-Jabbar - 19 - para o jogo festivo.

O astro do Lakers foi escolhido, mas o jogador mais votado acabou sendo LeBron James, com 1,4 milhão de votos. E a seleção para o All-Star Game, marcado para o dia 16 de fevereiro em New Orleans, apontou quatro jogadores que serão titulares pela primeira vez: Stephen Curry, Kevin Love, Paul George e Kyrie Irving.

Curry, do Golden State Warriors, inclusive recebeu mais votos do que Bryant. E os dois vão compor a equipe titular da Conferência Oeste da NBA com Love (Minnesota Timberwolves), que superou Dwight Howard (Houston Rockets) por 8 mil votos, Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) e Blake Griffin (Los Angeles Clippers).

Companheiro de LeBron no Miami Heat, Dwyane Wade também foi selecionado para ser titular na equipe da Conferência Leste, que também terá George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks) e Irving (Cleveland Cavaliers).

Os reservas das equipes no All-Star Game da NBA serão anunciados na próxima quinta-feira.