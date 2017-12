Fase final agita Paulista de basquete Dois jogos movimentam esta noite de terça-feira o playoff das quartas-de-final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Em Franca, no Ginásio Pedrocão, às 20 horas, o Unimed/Franca recebe a Unisanta. Na primeira partida disputada em Santos, o time de Daniel Waffi venceu por 103 a 90. No outro jogo, no mesmo horário, o COC/Ribeirão Preto joga diante de sua torcida contra o Pinheiros, no Ginásio UNI-COC. Na primeira partida da série melhor-de-cinco, o COC ganhou por 83 a 74.