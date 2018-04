Favorito, Pinheiros estreia no Paulista de basquete

Favorito ao título, o Pinheiros inicia sua participação no Campeonato Paulista de basquete nesta quinta-feira diante do Americana, às 20 horas, em São Paulo.

Tendo Claudio Mortari como técnico, a equipe paulistana terá de adaptar sem os jogadores Alexandre Olivinha e Diego, que estão servindo a seleção brasileira na Copa América de basquete, que está sendo realizada em Porto Rico.

Em contrapartida, o Americana busca sua primeira vitória, já que perdeu seus dois primeiros confrontos, deixando o técnico Wolmer Bicalho preocupado. "Ninguém gosta de perder, especialmente na estreia de uma competição tão importante. Porém, o alento são as boas atuações que tivemos, pois enfrentamos os melhores adversários e jogamos sem medo", analisou.

Além deste jogo, a quinta-feira conta com a partida entre Palmeiras/Araraquara e XV, que jogam às 20 horas, em Araraquara. Com uma derrota, a equipe mandante só pensa na vitória. "O time está jogando bem e apresentou algumas falhas que procuramos corrigir nos treinamentos, mas é um time competente, disposto e muito unido com o propósito de honrar a camisa", comenta o técnico Lauriberto Brocco, o Broca.