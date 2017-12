Favoritos ganham na estréia do Nacional Os principais favoritos venceram, nesta sexta-feira, na estréia no Nacional Feminino de Basquete. O destaque ficou com a equipe de Ourinhos, que bateu fora de casa o Goiás, por 116 a 58, e lidera a competição no critério de pontos average. Outros resultados desta sexta-feira foram: Santo André 79 x 58 Catanduva, Guarulhos 75 x 46 São Bernardo e São Caetano 69 x 61 Sport Recife.