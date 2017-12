Felipe e Oscar, de novo em quadra Pela segunda rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Flamengo volta a ter Oscar e Felipe Schmidt em quadra contra o Automóvel Clube, em Campos, neste domingo, às 11 horas. Felipe, de 16 anos, jogará ainda o clássico contra o Fluminense, quarta-feira, e enfrentará o Tilibra/Copimax, de Bauru, sexta-feira, todos no Rio. Felipe deve jogar pouco, como na partida de quinta-feira, quando atuou 2min53 e fez 5 pontos na vitória do Flamengo sobre o Valtra/D?Avó/Mogi.