Fiasco dos EUA marcou o Mundial O 14º Campeonato Mundial Masculino de Basquete, que terminou neste domingo em Indianápolis, ficará marcado na história pelo fiasco dos Estados Unidos. Não bastasse a histórica derrota para a Argentina - a primeira desde que os jogadores da NBA passaram a representar a seleção norte-americana, em 1992 - o time dos EUA perdeu outras duas partidas e terminou em um melancólico sexto lugar. A última derrota dos Estados Unidos foi para a Espanha, na diputa do quinto lugar na madrugada de domingo, por 81 a 75. Mais uma vez, o time norte-americano, que já não havia resistido à força da Iugoslávia nas quartas-de-final, caiu para outro adversário europeu. Antonio Davis parece ter aprendido a lição do Mundial. "Não jogamos com a paixão de algumas das outras equipes que vimos e dou os parabéns a elas", disse o jogador da NBA, após a derrota para os espanhóis. O técnico George Karl teve de admitir que, atualmente, os adversários estão jogando melhor, mas não foi tão humilde quando falou sobre qual será sua principal lembrança da competição no futuro. "Você lembra das amizades. Não lembra das vitórias. Não acho que verei isso como uma experiência ruim." Para os Estados Unidos sobrou apenas o consolo de sair do Mundial garantindo uma vaga continente americano na Olimpíada de Atenas, em 2004.