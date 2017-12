Fiba adia contraprova do pivô Baby A contraprova do exame antidoping do pivô Baby, da seleção brasileira masculina de basquete, deve ser divulgada até sexta-feira. A Federação Internacional de Basquete deveria ter anunciado nesta segunda-feira o resultado do exame, feito em Montreal, mas até hoje à noite a Confederação Brasileira de Basquete não havia sido comunicada. Baby foi pego no antidoping no Mundial de Indianápolis, em setembro, que detectou a presença de esteróides anabolizantes, que aumentam a potência e a força muscular.