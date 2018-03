Fiba anuncia grupos e calendário do basquete em Pequim 2008

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta terça-feira o calendários dos torneios masculino e feminino da modalidade para os Jogos Olímpicos de Pequim, que serão realizados entre os dias 8 a 24 de agosto. A competição feminina começa primeiro, no dia 9, enquanto a masculina tem início marcado para dia seguinte. A final dos dois torneios será na última data dos Jogos, antes da cerimônia de encerramento. A Argentina, atual campeã olímpica no masculino, está no grupo A e estréia diante da Lituânia, no dia 10. Completam a chave Austrália, Irã, Rússia e um dos classificados do Pré-Olímpico de Atenas, que acontece de 14 a 20 de julho. Já a chave B terá os Estados Unidos, Angola, a anfitriã China, Espanha e dois que saem do classificatório da capital grega - o Brasil está na disputa com Camarões, Cabo Verde, Porto Rico, Canadá, Líbano, Coréia do Sul, Grécia, Alemanha, Croácia, Eslovênia e Nova Zelândia. Avançam às quartas-de-final os quatro primeiros colocados de cada grupo. O primeiro de uma chave pega o pior da outra e assim sucessivamente. Os jogos são eliminatórios a Partir da segunda fase. No torneio feminino, o grupo A tem Austrália, Coréia do Sul, Rússia e três equipes que sairão do Pré-Olímpico Mundial, de 9 a 15 de junho em Madri. O Brasil está na disputa com Senegal, Angola, Cuba, Argentina, Japão, Taiwan, Espanha, Belarus, Letônia, República Tcheca e Fiji. A outra chave conta com Estados Unidos, a anfitriã China, Mali, Nova Zelândia e dois classificados do pré-olímpico. O calendário completo das competições será anunciado após a realização dos Pré-Olímpicos.