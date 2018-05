Fiba anuncia seleções convidadas ao Mundial masculino A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou neste sábado as quatro seleções convidadas para o Mundial masculino do ano que vem, a ser realizado em Istambul, na Turquia. Além do Líbano, representante do continente asiático, outros três países europeus garantiram participação no torneio: Alemanha, Lituânia e Rússia.