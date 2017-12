FIBA anuncia sorteios dos Mundiais A Federação Internacional de Basquete anunciou nesta quinta-feira as datas dos sorteios dos Mundiais Masculino e Feminino. Os grupos do Mundial Masculino serão definidos em 5 de fevereiro, em Indianápolis, sede da competição, nos Estados Unidos. O torneio será entre 29 de agosto e 8 de setembro e terá a participação de 16 países - 13 estão definidos: Argentina, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, Iugoslávia, Líbano, Nova Zelândia, Porto Rico, Rússia, Turquia e Venezuela. O sorteio do Mundial Feminino está marcado para 21 de janeiro, em Nanquim, na China. Serão 16 seleções na disputa, que se enfrentarão entre 14 e 25 de setembro. Dentre as favoritas, as maiores adversárias das brasileiras devem ser as norte-americanas, atuais campeãs mundiais e olímpicas; as australianas, bronze no Mundial/98 e vice-campeãs olímpicas; e as francesas, atuais campeãs européias. Ainda no feminino, além da Seleção dos Estados Unidos e da ex-União Soviética (seis títulos mundiais cada uma), o Brasil é o único outro país que chegou ao título mundial de basquete - na Austrália/94, com a conquista do ouro sobre a China.