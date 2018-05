Fiba define cabeças de chave para Mundial masculino

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) definiu nesta segunda-feira as seleções cabeças de chave do Mundial masculino, que será disputado entre 28 de agosto e 12 de setembro de 2010, na Turquia. Argentina, Espanha, Estados Unidos e Grécia foram escolhidos serão as principais equipes dos quatro grupos da competição. O sorteio acontece na terça, em Istambul.

A escolha da Fiba não surpreende. As quatro seleções foram as semifinalistas da última edição do Mundial, realizada em 2006, no Japão. Naquele torneio, a Espanha foi campeã depois de derrotar a Grécia na decisão.

O Mundial de 2010 terá 24 seleções, dividas em quatro chaves com seis equipes em cada uma delas. Todas as equipes jogarão entre si dentro de seus grupos, e as quatro primeiras de cada chave passam à fase de oitavas de final.

Para o sorteio, as seleções foram divididas em seis potes, de onde sairá uma equipe para cada grupo. O Brasil ficou no pote 3, com Porto Rico, Canadá e Austrália. Confira a lista dos potes para o sorteio do Mundial masculino de basquete.

Pote 1 - cabeças de chave:

Estados Unidos, Argentina, Espanha e Grécia

Pote 2:

Sérvia, Eslovênia, França e Turquia

Pote 3:

Brasil, Porto Rico, Canadá e Austrália

Pote 4:

Croácia, Rússia, Lituânia e Alemanha

Pote 5:

Nova Zelândia, China, Irã e Angola

Pote 6:

Jordânia, Líbano, Tunísia e Costa do Marfim