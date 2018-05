Fiba define horários dos jogos do Mundial de Basquete

MADRI - A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta quinta-feira a tabela com os horários detalhados do Mundial Masculino de Basquete, que será realizado entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, na Espanha. Assim, o Brasil agora sabe o horário das suas cinco partidas no Grupo A - as datas das partidas já estavam definidas.

A Fiba determinou que a estreia do Brasil no Mundial, diante da França, será às 13 horas (de Brasília) de 30 de agosto, em Granada. A cidade, palco do Grupo A, também receberá no mesmo dia o primeiro jogo da Espanha, às 17 horas, diante do Irã. No mesmo dia, em Bilbao, pelo Grupo C, às 16h30, os Estados Unidos vão encarar a Finlândia na sua estreia no Mundial.

Em 31 de agosto, também às 13 horas, o Brasil vai duelar com o Irã. No dia seguinte, o oponente será a Espanha, às 17 horas. O duelo com a Sérvia está marcado para as 13 horas da quarta-feira. Já o último jogo da seleção brasileira no Grupo A, diante do Egito, vai ser disputado a partir das 10h30 do dia 4 de setembro.

Os quatro primeiros colocados de cada um dos grupos se classificam para as oitavas de final do Mundial de Basquete, quando o torneio passa a ser disputado em sistema eliminatório. A final da competição está marcada para as 16 horas do dia 14 de setembro.