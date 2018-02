FIBA divulga data de sorteio do pré-olímpico feminino

A FIBA (Federação Internacional de Basketball) anunciou, nesta terça-feira, a data dos grupos e jogos do Torneio Pré-Olímpico Mundial Feminino de Basquete, que acontece no dia 14 de janeiro (9h30 de Brasília) na Telefônica Arena de Madri, na Espanha. A competição, será realizada de 9 a 15 de junho, e classificará os cinco primeiros colocados para as Olimpíadas de Pequim. As 12 seleções classificadas para o Pré-Olímpico são Cuba, Brasil e Argentina (Américas); Japão e Taipé (Ásia); Senegal e Angola (África); Fiji (Oceania); Bielo-Rússia, Espanha, Letônia e República Checa (Europa). De acordo com o regulamento, as 12 seleções serão divididas em quatro grupos de três: A, B, C e D. As duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam para as quartas-de-final nos seguintes confrontos: A1 x B2, B1 x A2, C1 x D2 e D1 x C2. Os vencedores estão classificados para a Olimpíada. Os perdedores dos quatro jogos disputam a quinta e última vaga.