FIBA divulga data e local do sorteio do pré-olímpico mundial

Como esperado, a Federação Internacional de Basketball (FIBA) anunciou nesta sexta-feira a data do sorteio dos grupos e jogos do Torneio pré-olímpico mundial masculino de Basquete: 31 de janeiro (9 horas de Brasília) no Hotel Divani Caravel, em Atenas, na Grécia. A competição acontece entre os dias 14 e 20 de julho, e os três primeiros colocados terão suas respectivas vagas asseguras às Olimpíadas de Pequim, na China. Ao todo, 12 seleções disputam as três vagas, entre elas o Brasil, que decepcionou no pré-olímpico das Américas, ficando apenas na quarta posição. De acordo com o regulamento, as 12 seleções serão divididas em quatro grupos de três: A, B, C e D. As duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam para as quartas-de-final nos seguintes confrontos: A1 x B2, B1 x A2, C1 x D2 e D1 x C2. Os vencedores das quartas-de-final disputam a semifinal. Os ganhadores da semifinal estão classificados para a Olimpíada, enquanto os perdedores se enfrentam para definir a terceira e última vaga. Confira as seleções: Porto Rico, Brasil e Canadá (Américas) Líbano e Coréia (Ásia) Camarões e Cabo Verde (África) Nova Zelândia (Oceania) Alemanha, Croácia, Grécia e Eslovênia (Europa)