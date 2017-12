Fiba elege Las Vegas como sede do Pré-Olímpico masculino A Fiba (Federação Internacional de Basquete) acabou com o mistério e anunciou, na noite deste domingo, a cidade norte-americana de Las Vegas como a sede do próximo torneio pré-olímpico de basquete masculino, que será disputado de 22 de agosto a 2 de setembro de 2007. Dez países disputarão, neste período, duas vagas para os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, que acontecerão em 2008. Originalmente, a sede da competição era a Venezuela, mas os dirigentes do país sul-americano não cumpriram com as obrigações e requisitos econômicos para organizar o torneio e perderam o direito adquirido inicialmente. Na votação final feita pelos membros da Fiba, neste domingo, Las Vegas superou a cidade de San Juan, em Porto Rico. Além das duas vagas diretas para a Olimpíada de Pequim, o torneio em Las Vegas classificará mais três seleções para uma repescagem mundial, que acontecerá na Europa um mês antes dos Jogos na China. Os países que disputarão o pré-olímpico serão: Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela, Panamá, Ilhas Virgens, México, Porto Rico, Canadá e Estados Unidos.