Fiba sorteia grupos do Mundial Sub-21 A Federação Internacional de Basquete (Fiba) sorteou nesta terça-feira, na cidade croata de Vodice, os dois grupos do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Basquete, que será realizado de 25 de julho a 3 de agosto, na Croácia. O Brasil está no grupo A, juntamente com os Estados Unidos, França, Republica Checa, Coréia do Sul e os donos da casa. Na chave "B" estão a Argentina, Austrália, China, Letônia, Rússia e Tunísia. O técnico brasileiro, Paulo Bassul, ainda não sabe se poderá contar com Érika e Iziane, os destaques da equipe.