Filadélfia consolida liderança na NBA A equipe do Filadélfia derrotou o Vancouver por 107 a 91 na rodada da NBA encerrada na madrugada desta quinta-feira e se consolidou como a melhor equipe da liga norte-americana de basquete. O time lidera com folga a Divisão do Atlântico da Conferência Leste. Em outra partida da rodada, o Los Angeles Lakers voltou a jogar bem e venceu o San Antonio por 101 a 99. Mais uma vez, o destaque do time foi o pivô Shaquille O´Neal, que no dia anterior havia decidido a partida em favor dos Lakers diante do Dallas. O?Neal fez 22 pontos e foi o mais eficiente no garrafão e nas assistências: conseguiu 10 rebotes e deu sete passes que terminaram em pontos. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Phoenix 100 x 85 Miami; Detroit 90 x 85 N. York, L.A. Clippers 100 x 94 Cleveland, N. Jersey 113 x 11 Toronto, Houston 89 x 83 Minnesota e Seattle 127 x 98 Denver 98. A rodada que começa nesta quinta-feira à noite terá os seguintes jogos: Sacramento x Washington; Golden State x Charlotte, Utah x Portland, Boston x Dallas, L.A. Clippers x Chicago.