Filme revela Jordan "pouco conhecido" Poucos sabem que Michael Jordan começou a bater bola e aprendeu a jogar regularmente com o irmão Larry, em Wilmington, Carolina do Norte, chegou a ser reprovado na Laney High School, em basquete colegial, pensou até em não seguir no esporte, mas foi incentivado pela mãe, Deloris, a retomar a coragem. Detalhes de sua vida, curiosidades e histórias superinteressantes estão em "Michael Jordan", filme de cerca de 50 minutos produzido no ano passado e distribuído pela Fox. Nos Estados Unidos, fez muito sucesso no fim de 2000 e início de 2001 e saiu das telas dos cinemas para o DVD. A procura sempre foi grande e se tornou ainda maior depois do anúncio de seu retorno às quadras. Leia mais no Estadão