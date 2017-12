Finais da NBA: 2,5 bilhões de fãs As finais da NBA entre New Jersey Nets e Los Angeles Lakers, que começam nesta quarta-feira, no Staples Center, em Los Angeles, alcançarão mais de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo por meio da televisão, rádio e internet. Cerca de 750 milhões de residências poderão assistir às finais da NBA por televisão. Os jogos serão transmitidos em 36 idiomas para 205 países. A expectativa da NBA é de que 15 milhões de internautas visitem o site nba.com durante as finais. Oito câmeras robóticas (duas atrás de cada tabela e quatro no meio da quadra) poderão ser controladas pelos fãs que entrem no nba.com. Aproximadamente 40% dos visitantes do site serão estrangeiros, com o maior número de internautas da China, Hong Kong, Canadá, Índia, Coréia e México. Outros números que impressionam: 18 câmeras por jogo serão usadas pela rede NBC 15 equipes de filmagem cobrirão cada jogo 30 redes de televisão estrangeiras estarão presentes nas finais 10 mil fotos novas serão tiradas a cada partida 400 rolos de filme por jogo serão usados pelos fotógrafos da NBA