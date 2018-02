Final da NBA começa com Lakers x Pistons A forte defesa do Detroit Pistons, a melhor da temporada 2003/04, será capaz de neutralizar Shaquille O?Neal e Kobe Bryant, estrelas do Lakers? Esta a grande pergunta que circula nos Estados Unidos nos últimos dias. A resposta é uma incógnita que começará a ser desvendada hoje à noite, no Staples Center, em Los Angeles, no primeiro duelo da grande final da NBA. Com melhor campanha do que o rival, os Lakers terão a vantagem de fazer quatro dos sete jogos finais em seu ginásio, onde é difícil batê-los. Na temporada regular, foram apenas 7 derrotas. Nos playoffs, só vitórias (11). Ben Wallace e Rasheed Wallace serão os encarregados de parar o gigante O?Neal, enquanto Richard Hamilton terá a missão de comandar o ataque dos Pistons. Apesar de os jogadores estarem reticentes, a torcida de Detroit já os denomina como os "Bad Boys II", comparando-os ao time bicampeão em 88/89 (4 a 0 nos Lakers) e 89/90. Desta vez, porém, a história mudou. O campeão do Oeste é considerado favorito. Seria o quarto título em cinco anos. E a equipe de Phil Jackson vem reforçada dos veteranos Karl Malone e Gary Payton, que marcaram época defendendo seu país, mas ainda estão em busca do anel de campeão. A festa promete ser grande. Tanto que os governadores da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e de Michigan, Jennifer Granholm, apostaram um jantar pela vitória de suas equipes.