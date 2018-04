Final do basquete cheia de atrativos A disputa do título do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, a partir deste domingo, em um playoff melhor-de-cinco jogos entre Uniara/Fundesport, de Araraquara, e COC/Ribeirão Preto, está repleta de atrativos. A decisão contrapõe o "azarão" time de Araraquara, com seis meses de vida, a Ribeirão, equipe consolidada, na lista dos favoritos. Contrapõe, também, o mestre e o discípulo - na temporada passada o técnico Antônio José Paterniani, o Tonzé, era auxiliar de Aluísio Ferreira, em Ribeirão Preto. Em comum, as equipes têm o mesmo tipo de patrocinador - universidades - e filosofia de trabalho semelhantes. O primeiro confronto da série será neste domingo, às 18 horas, no Ginásio do Gigantão, em Araraquara (com ESPN/Brasil). Aos 40 anos, Tonzé está eufórico com a disputa de seu primeiro título no comando de um time adulto, seis meses após ter iniciado o trabalho como técnico principal - desde 1995, atuava em categorias menores (foi campeão brasileiro juvenil com a seleção paulista) e como auxiliar. Araraquara, que subiu para a primeira divisão em 1998 (foi vice-campeão em torneio vencido por Casa Branca), amargava a 11ª e a 10ª colocações no Paulista, nas duas últimas temporadas. "A Uniara tem o pró-reitor Fernando Soares Mauro, um apaixonado pelo basquete. Ou investia no time ou abandonava. Ele decidiu investir", comenta Tonzé, que aceitou um "contrato de risco". Os jogadores que chamou também concordaram com a proposta de jogar sob contrato de seis meses e classificar Araraquara para o Campeonato Nacional, entre os oito melhores paulistas. Com um orçamento mensal de R$ 50 mil, Tonzé foi buscar jogadores que estavam afastados do forte basquete paulista, o veterano Pipoka, no Rio, Luís Fernando, em Uberlândia, os alas Rodrigo e Márcio, em Londrina, mais o "moleque" armador Arnaldinho. "Tive o cuidado de acertar salários por seis meses e começamos a trabalhar, muito duro. Acho que tivemos uns cinco dias de descanso em seis meses de trabalho. O time sabia que, se não chegasse ao Nacional, perderia o emprego", lembrou o treinador. A equipe foi vice no Torneio Início, vice nos Jogos Abertos, e chegou à final do Paulista, sempre contra o mesmo adversário, o COC/Ribeirão. "É uma satisfação muito grande viajar 80 quilômetros e montar, em uma cidade vizinha, mais uma estrutura de basquete na região. Se eu sonhasse isso não acreditaria", disse Tonzé. O COC teve origem no antigo Dharma, que saiu de Franca e transferiu-se para Ribeirão Preto, no final de 1996. Lula tem um elenco mais homogêneo, um time mais jovem, com Rodrigo Bahia, Fred, Saviani e Jéferson, podendo revezar com os titulares Nézinho, Alex, Renato, Michel e Tiagão. Mas Tonzé insiste que ser o azarão não significa favoritismo do rival. "As chances são de 50% para cada um."