Fla a um passo do título no basquete O Flamengo ficou a uma vitória do título carioca de basquete masculino, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, em Campos, o time local por 106 a 102 (49 a 61). As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 19h30, no Rio, no Ginásio do Tijuca, com transmissão da ESPN Brasil. O Flamengo lidera o playoff final com duas vitórias, contra uma da equipe de Cmpos. Caso Campos vença na sexta-feira, a decisão ficará para domingo.