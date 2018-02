Fla garante que não entra em quadra Até o início da noite de hoje, o Flamengo mantinha a decisão de não entrar em quadra sexta-feira para disputar a última partida pela semifinal do Campeonato Nacional, contra o Ajax. Por se considerar classificado à final, mesmo com a anulação da cesta que oficialmente lhe daria a terceira vitória sobre a equipe goiana, durante o quarto jogo, o clube marcou um almoço de comemoração, ignorando, inclusive, a possibilidade de ser suspenso por dois anos, como estabelece o regulamento, caso não realize o confronto. O vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo, Arnaldo Szpiro, informou hoje ter entrado com um recurso na Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para que a decisão do árbitro Sérgio Pacheco seja revista. O dirigente alega que o juiz não poderia ter voltado atrás, após validar uma cesta rubro-negra, mesmo com o arremesso tendo sido realizado com o cronômetro zerado. "Isso é o mesmo que o juiz de futebol dar um pênalti e depois voltar para o campo e dizer que não valeu, porque viu na televisão que marcou errado", disse Szpiro. Por causa da cesta de três pontos validada e posteriormente anulada pelo árbitro, o Flamengo perdeu a partida, por 78 a 76, e o Ajax empatou, por 2 a 2, a série melhor de cinco. O presidente rubro-negro Márcio Braga também manifestou seu apoio à decisão de não entrar em quadra. A CBB informou não ter recebido qualquer tipo de recurso do Flamengo e frisou que a decisão do árbitro em quadra é soberana. Neste caso, se o Rubro-Negro insistir em não entrar em quadra sexta-feira será suspenso por dois anos de competições e amistosos nacionais e internacionais, de acordo com o art. nº 70, parág. 5º, letra a, item II. O texto do regulamento é claro para este tipo de caso: deixar de disputar qualquer partida programada sem justa causa. A pena é a de "eliminação do campeonato, com a manutenção dos seus resultados até então, aplicando-se nas partidas subseqüentes a desistência o placar de 20x0 (vinte a zero) em favor dos adversários, suspensão por 2 (dois) anos, ficando impedido de participar, neste período, de qualquer jogo oficial ou amistoso, nacional ou internacional, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Mesmo dizendo que não entra em quadra, o Flamengo já tomou as medidas necessárias para a realização da partida de sexta, no Ginásio do Tijuca, prevista para às 18 horas. O policiamento também foi requerido e confirmado.