Fla tem melhor ataque e pior defesa Nos 168 jogos disputados até agora no Nacional Masculino de Basquete, 103 (61,3%) foram vencidos pelas equipes com o mando de quadra e 65 (38,7%) pelos visitantes. O ataque mais positivo é o do Flamengo/Petrobras, com a média de 98,6 (1.874 pontos), enquanto o ataque menos eficiente é o da Ulbra, com 81,3 (1.626). A melhor defesa é a do Universo/Minas, com 82,3 (1.646), e a defesa mais vazada é a do Flamengo, com 97,7 (1.857). A Unit/Uberlândia é líder, com 38 pontos ganhos (18 vitórias e duas derrotas).