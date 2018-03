Fla tem missão dentro e fora de quadra Duas vitórias em três partidas. Esse tem de ser o saldo do Flamengo nas três últimas rodadas do Nacional masculino de basquete para avançar às quartas-de-final sem depender de combinações de resultados. O Flamengo briga diretamente com Bauru e Londrina por duas vagas. Seus adversários, no entanto, estão em situação mais cômoda. Enfrentam equipes teoricamente mais fáceis nos próximos confrontos. Londrina pega a Hebraica e o Ipiranga. E o Bauru, o Sogipa e o Mogi. Nesta quarta-feira, os rubro-negros enfrentam o Vasco, vice-líder, às 15 horas (SporTV), no Maracanãzinho. O ginásio do Tijuca Tênis Clube foi vetado pela Confederação Brasileira (CBB) por causa dos incidentes na partida do Vasco e Botafogo. O Flamengo joga ainda nesta fase com o Uberlândia e Franca.