Fla tenta na Justiça evitar 5º jogo Somente se a Justiça determinar o contrário, o Flamengo estará em quadra amanhã, às 18 horas, no Ginásio do Tijuca, para disputar a quinta e decisiva partida da semifinal do Nacional, contra o Universo/Ajax (o playoff está empatado em 2 a 2). Depois de afirmar que não atuaria nesta sexta-feira, a equipe carioca tenta obter a suspensão judicial do campeonato e a anulação do resultado do quarto jogo, mas se não conseguir êxito vai enfrentar o time goiano, de acordo com o advogado do clube Michel Assef. "Não acredito em bravatas. O Flamengo tem que cumprir o que manda o regulamento e a Justiça", frisou Assef, que amanhã promove um pedido de impugnação da partida, no Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que a súmula do jogo foi "rasurada". A briga judicial foi desencadeada após o árbitro Sérgio Pacheco validar e conseqüentemente anular uma cesta do Flamengo, que lhe daria a vitória sobre o Ajax, por 79 a 78, no final do quarto jogo. Se o resultado fosse mantido, o time carioca fecharia o play-off por 3 a 1. Além de requerer a impugnação da partida, o Flamengo também vai pedir que o árbitro seja punido. A argumentação é a de que Pacheco causou prejuízos ao Rubro-Negro, por ter voltado atrás em sua decisão. "Por mim, ele (Pacheco) seria banido do basquete e nunca mais apitaria", esbravejou Assef. "Ele comprometeu toda a credibilidade do campeonato e não pode ficar sem uma punição." Assef assegurou ter orientado os dirigentes do Flamengo para o time realizar a disputa, caso o pedido de suspensão do Nacional, até o julgamento do recurso carioca, seja negado pela Justiça. O principal receio é o de que o clube seja punido com uma suspensão de dois anos de jogos oficiais e amistosos nacionais e internacionais, além de multa de R$ 10 mil, caso não realize o jogo. O almoço comemorativo em um restaurante na zona sul do Rio, amanhã, foi cancelado pela diretoria flamenguista.