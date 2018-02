Fla vai acatar decisão do Tribunal A Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), julga amanhã o pedido de impugnação do Flamengo, referente ao resultado da quarta partida pela semifinal do Nacional contra o Universo/Ajax. O Rubro-Negro tenta fazer com que a cesta validada e posteriormente anulada pelo árbitro Sérgio Pacheco seja aceita pelos julgadores, o que conseqüentemente daria a vitória ao time carioca, por 79 a 78, fechando a série a seu favor por 3 a 1. "Vamos tentar mostrar que houve alteração na súmula. O juiz validou e depois rasurou o documento para dar a vitória para o Ajax e isso não se faz", disse o advogado do Flamengo, Michel Assef. A polêmica começou porque Pacheco após validar a cesta, reviu sua decisão 20 minutos depois, e optou por anulá-la dando a vitória ao time goiano por 78 a 76. Na ocasião, o árbitro disse estar agindo "de acordo com sua consciência", já que o arremesso de Mark Brown, do Rubro-Negro, foi realizado com o cronômetro zerado. O técnico do Flamengo, Emanuel Bonfim, que após o episódio assegurou que não realizaria a quinta partida, já reviu sua decisão. Explicou que acatará a decisão judicial porque o Rubro-Negro teve o direito de se defender e, antes, considerava ser uma atitude imposta pela CBB o fato de o time precisar jogar o último confronto da série. "Agora é diferente. O Flamengo tem o direito de se defender e acatarei o que a Justiça decidir. Se perdermos estaremos em quadra", disse o técnico rubro-negro. "Vamos entrar tristes, mas não deixaremos de jogar." A decisão de amanhã ainda não é a definitiva e a parte que se sentir lesada poderá recorrer. A Comissão Disciplinar representa a primeira instância do tribunal e caberá ao STJD dar o veredicto final, caso seja impetrado um recurso.