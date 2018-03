Fla vence e mantém liderança no basquete O Flamengo segue na liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em Torres, a Ulbra por 84 a 66. Gema, com 16 pontos e 19 rebotes, foi o destaque da partida. Esta foi a 13ª vitória do time carioca em 15 jogos. Na outra partida desta quinta, o Minas superou o Paulistano, por 97 a 84, em São Paulo.