Fla x Franca é o destaque do basquete A 14ª e penúltima rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete segue nesta sexta-feira, com oito partidas, duas delas serão exibidas pela SporTV: Flamengo x Marathon/Franca, às 19 horas, e COC/Ribeirão Preto x Fluminense, às 21 horas. Os outros jogos da rodada: às 20 horas, Botafogo x Unit/Uberlândia, Vasco x Leitor/Casa Branca, Ipiranga/Badesc x Unisanta, Valtra/Mogi x Universo/Ajax, Hebraica x Sercomtel/Londrina e Sogipa x Tilibra/Copimax, de Bauru.