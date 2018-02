Fla x Unit é a atração no basquete Seis jogos serão disputados neste domingo pela 17.ª e última rodada do turno do 14.º Campeonato Nacional Masculino de Basquete, com destaque para o confronto entre Unit/Uberlândia e Flamengo, às 20h30, no Ginásio do Tijuca (com SporTV). O técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha, afirma que jogar com o Flamengo é sempre complicado por ser um time de ?camisa? e com grande torcida. "O Flamengo vem alternando altos e baixos, mas não será um jogo fácil. Uma equipe que tem Oscar, Alberto e Gema merece respeito." Zé Boquinha diz que a Unit assimilou bem o golpe de duas derrotas consecutivas, para Franca e Ribeirão Preto, após uma série de 11 vitórias. Depois disso, já venceu Araraquara e, na sexta-feira, Mogi das Cruzes por 85 a 74. Uberlândia tem a melhor campanha com 13 vitórias e duas derrotas. Os outros jogos da rodada deste domingo, às 11 horas, COC/Ribeirão Preto x Vasco e Londrina/Aguativa x Bandeirante/Irmãos Zen; às 18 horas, Pinheiros x Universo/Minas, Uniara/Araraquara x ACF/Campos, Mogi/UBC/D´Avó x Universo/Ajax. Em partida adiada da 11.ª rodada, o Bauru Basquete recebe o Habib´s/Casa Branca às 18 horas.