Flamengo abre 2 a 0 nas quartas do Nacional de basquete

A equipe do Flamengo derrotou neste domingo o Cetaf/UVV/Garoto (ES) por 79 a 72 (41 a 34 no primeiro tempo), no ginásio da Gávea, pelo segundo jogo das quartas-de-final do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). O destaque na vitória flamenguista foi o Marcelinho Machado, com 21 pontos. Na série, o Flamengo vence por 2 a 0. "Jogamos abaixo do que estamos acostumados. Chegamos a abrir uma vantagem de quinze pontos, mas a equipe deles melhorou a marcação e dificultou o nosso trabalho no final. Precisamos melhorar para a próxima partida, pois jogar lá em Vila Velha será bem mais difícil. É importante fechar a série em três a zero na terça-feira", afirma Marcelinho. Em outro jogo, o Minas bateu o Saldanha da Gama (ES) por 90 a 74. Já o Universo/BRB (DF) venceu o Uberlândia (MG) por 89 a 70.