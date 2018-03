Flamengo abre playoff do Nacional de basquete com vitória

Tentando esquecer a derrota n fina do Campeonato Sul-americano, o Flamengo iniciou sua caminhada nos playoffs do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008) com uma vitória tranqüila de 90 a 77 diante do Cetaf/Garoto/UVV (ES), no Ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro. Agora, o Flamengo - equipe de melhor campanha na temporada regular - lidera a série por 1 jogo a 0. O próximo jogo acontece neste domingo, também na Gávea. "Começamos um pouco desconcentrados achando que o jogo ia ser fácil. E playoff não é bem assim. Temos que jogar focados do início ao fim. Depois de um primeiro tempo ruim, voltamos para a etapa final com outra postura. Fizemos uma defesa mais forte, conseguimos encaixar nosso jogo e o ataque melhorou. Para a próxima partida é fundamental ter uma pegada forte e jogar com o mesmo empenho para fazer dois a zero", comentou o pivô Alírio, do Flamengo, que marcou 21 pontos, 15 rebotes, um bloqueio e uma assistência. O destaque da partida foi o ala Marcelinho, com 24 pontos. Já Jefferson Sobral anotou 19 pontos pelo time capixaba.