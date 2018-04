Flamengo atropela São José e pode se classificar para final da NBB na quinta

RIO DE JANEIRO - O Flamengo pulou na frente do São José na disputa por uma vaga na final da NBB. O rubro-negro aproveitou o apoio da torcida e a boa partida de Caio Torres para vencer por 106 a 86 e virar os playoffs da competição para 2 a 1. A partida, disputada na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, teve como cestinha o pivô Olivinha, autor de 18 pontos.

“A presença da torcida hoje foi incrível e eles nos deram toda a força para conseguirmos mais essa vitória. Fizemos nosso dever de casa e jogamos toda a responsabilidade para São José no Jogo 4”, disse o ala flamenguista, Duda Machado.

Quem se classificar vai encarar o Uberlândia na decisão do torneio. O próximo encontro entre os times acontece nesta quinta-feira, às 19h, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. A primeira partida da série, com mando para o São José, foi vencida pelos donos da casa por 80 a 71. Já no segundo jogo, na capital fluminense, o Flamengo saiu vencedor por 100 a 84.

O JOGO

O Time carioca começou empolgando a torcida presente com uma grande exibição. Apesar disso os paulistas conseguiram equilibrar e terminaram o primeiro quarto perdendo por apenas 26 a 22. O jogo permaneceu igual no quente segundo tempo, marcado pela confusão entre Zanotti e Fúlvio: 48 a 42 .

Foi apenas no último período que o Rubro-negro conseguiu impor um placar mais elástico, fazendo 27 pontos contra 16 do São José. Caso vença na quinta-feira, o time carioca vai assegurar a vaga para a final.