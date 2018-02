Flamengo bate o Londrina no Nacional de basquete O Flamengo/Petrobras derrotou o Inesul/Londrina por 93 a 72, na noite desta sexta-feira, no Ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela oitava semana do Campeonato Nacional de basquete masculino. Com 25 pontos de Gustavo, maior pontuador da partida, o Flamengo chegou à quarta vitória em seis partidas e permanece em sexto lugar na classificação. A equipe paranaense é a décima colocada com seis derrotas em seis jogos. O líder é o Paulistano/Dix Amico, com sete vitórias em sete partidas. A rodada do Nacional termina neste sábado, com Pitágoras/Minas Tênis (MG) x Universo/BRB (DF), em Belo Horizonte.