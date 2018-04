Flamengo conta com apoio da torcida na Arena HSBC na final do NBB

RIO - O Flamengo, equipe de melhor campanha do NBB, tenta mostrar que o excelente aproveitamento durante todo o torneio não foi em vão. Neste sábado, a partir das 10 horas, na Arena HSBC, o time carioca disputa a decisão contra o Uberlândia, treinado pelo experiente Hélio Rubens.

O Rubro-Negro conquistou o título da primeira edição do torneio organizado pela Liga Nacional de Basquete, em 2009. A equipe mineira, que voltou à ativa três anos atrás, é estreante em final - nos dois anos anteriores foi eliminada nas quartas de final.

Mas um confronto decisivo entre Flamengo e Uberlândia não é novidade. Em 2004, os times foram finalistas do extinto Nacional de Basquete, organizado pela CBB. O time do Triângulo Mineiro, assim como agora era treinado por Hélio Rubens. E conquistou seu único troféu brasileiro ao fechar a série melhor de cinco jogos em 3 a 0.

A situação agora é diferente. O NBB é decidido em jogo único, e o time de melhor campanha tem o privilégio do mando de quadra. Por isso, Uberlândia não só terá de enfrentar as armas do Flamengo do técnico José Neto como, também, a barulhenta torcida rubro-negra - os 16 mil ingressos foram vendidos, mil deles para os torcedores mineiros.

Uberlândia chega à decisão com a vantagem de ter encerrado sua série semifinal em três jogos, eliminando Bauru. E, se histórico entra em quadra, o time não perdeu nenhum dos duelos do playoff realizados fora de seus domínios.

"É um jogo que nos pertence, porque não haverá outro. É um duelo que exige muito equilíbrio emocional, estudo, disciplina tática, dificultar o trabalho do adversário. Que vença aquele que produzir melhor", disse Hélio Rubens, vice-campeão na temporada 2010/11 comandando Franca.

O Flamengo sofre os efeitos de uma série semifinal conturbada contra São José. Os dois times levaram a decisão para o quinto jogo, mas ao fim da quarta partida os jogadores brigaram em quadra. O pivô Caio Torres chegou a ser suspenso pelo STJD, mas anteontem acabou liberado para a partida.

O time, porém, atuará sem o ala-armador Vítor Benite, que sofreu uma distensão muscular na coxa direita. Apesar do tratamento intensivo, não conseguiu se recuperar a tempo. "Fiz tudo o que podia para voltar e acreditei até o último momento."