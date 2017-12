Flamengo derrota Ajax por 85 a 83 O Flamengo saiu na frente na semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao vencer, nesta sexta-feira, em Goiânia, o Ajax, por 85 a 83 (45 a 47). Gema, com 20 pontos, foi o cestinha da partida. As equipes voltam a se enfrentar quarta-feira. Dia 4 está previsto o terceiro duelo. Os dois jogos serão no Rio. Na outra semifinal, Corinthians/Mogi e Uberlândia se enfrentam pela primeita vez, domingo, às 11 horas, em Mogi.