Flamengo derrota o desfalcado São José e permanece invicto

O Flamengo não é um dos clubes mais pontuais no pagamento de salários, mas nem por isso seus jogadores deixam de mostrar serviço, ao menos no basquete. Nesta segunda-feira, o campeão carioca derrotou o campeão paulista, o São José/Unimed, por 83 a 75, no ginásio da Tijuca. O time comandado pelo técnico Neto permanece invicto no NBB, com 11 vitórias, melhorando o seu próprio recorde.

O ala Marquinhos, ex-Pinheiros, foi o cestinha, com 17 pontos, seguido pelo ala/armador Duda, com 16. Olivinha contribuiu com um duplo-duplo (15 pontos e 14 rebotes).

"O time entrou hoje com espírito de guerreiro, marcou muito, teve o apoio da torcida e conseguiu mais uma vitória importante", destacou Olivinha, que também, defendia o Pinheiros na temporada passada.

Duda saiu do banco no segundo quarto para ajudar seu time a tomar o domínio do jogo, após um primeiro quarto muito equilibrado. O irmão de Marcelinho Machado marcou 11 pontos naquela parcial e foi decisivo para o Flamengo terminar o primeiro tempo com vantagem por 42 a 38.

No segundo tempo, a frieza de Andre Laws, ala/armador nascido no Alasca, puxou o nível do time do Vale do Paraíba para cima. Com uma bola de três pontos do norte-americano, São José assumiu a liderança por 42 a 38. Os paulistas conservaram uma pequena vantagem até o finalzinho do terceiro quarto, quando Olivinha converteu dois lances livres que igualaram o marcador (62 a 62).

No último quarto, a mira precisa carioca nos tiros de três pontos anulou os esforços joseenses. A artilharia causou estragos logo no início da parcial, com triplos de Olivinha e Gegê. Com a torcida inflamada, o time de Régis Marreli percebeu que seu papel no Tijuca era mesmo o de derrotado.

"Viemos aqui para fazer uma partida dura . O Flamengo jogou bem e, infelizmente, sem o time completo, o Murilo e o Dedé fazem falta, não conseguimos vencer hoje", lamentou o ala/pivô do São José, Jefferson William, cestinha do jogo, com 31 pontos.

Jogos de hoje: Brasília x Basquete Cearense (19h30) e Palmeiras x Pinheiros (20h)