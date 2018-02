Flamengo derrota o Minas Tênis na Liga das Américas

Na abertura do Grupo C da Liga das Américas Masculina de Clubes de Basquete, que está sendo disputado no ginásio do Minas Tênis, em Belo Horizonte, o Flamengo/Petrobras ganhou do Pitágoras/Minas por 99 a 88. O cestinha da partida foi o americano Johnson, do Minas, com 26 pontos. Os principais pontuadores do clube carioca foram o ala-armador Marcelinho e o armador Hélio, com 25 pontos cada. A segunda rodada da competição continua na quarta-feira, com os confrontos: Defensor Sporting (URU) x Pitágoras/Minas (BRA), às 20 horas de BRasília; e Boca Juniors (ARG) x Flamengo/Petrobras (BRA), às 22h10.