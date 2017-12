Flamengo derrota Ribeirão por 91 a 84 O Flamengo/Petrobras venceu o COC/Ribeirão Preto, neste domingo, por 91 a 84 (35 a 37), em Ribeirão Preto, na primeira partida das quartas-de-final do 15º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Os cestinhas foram Renato, de Ribeirão, e Marc Brown, do Flamengo, com 30 e 18 pontos, respectivamente. A segunda e terceira partidas serão realizadas sexta-feira e domingo, no Rio. A Uniara/Araraquara ganhou do Universo/Ajax (82 a 79) na abertura do playoff das quartas-de-final. A ACF Campos/Universo venceu o Corinthians/UMC (76 a 64). Nesta terça-feira, às 20 horas, jogam Universo BH/Minas e Unit/Uberlândia, no Ginásio do Minas Tênis Clube, completando a primeira rodada da série melhor-de-cinco dessa fase do Nacional. Apesar da vitória do Flamengo, o norte-americano Marc Brown acha que o time não mostrou regularidade em quadra. ?Alternamos bons e maus momentos, mas conseguimos a primeira vitória e vamos para a segunda partida com a vantagem de jogar em casa.? Os atletas do COC deixaram a quadra falando em colocar ?a cabeça no lugar? e analisar os erros, corrigindo-os para buscar a vitória no Rio, como disse Renato. ?Não vai ser fácil, mas vamos tentar reverter. Temos que ter tranqüilidade, pois não tem nada definido?, completou Renato.