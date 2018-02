Flamengo e Ajax decidem vaga nesta 6ª Após a paralisação de 15 dias do Nacional Masculino de Basquete, Flamengo e Universo/Ajax fazem nesta sexta-feira, às 18 horas, a quinta partida da semifinal, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida irá ao vivo pela SporTV. A série, em melhor-de-cinco jogos, está empatada por 2 a 2. O vencedor enfrentará a Unit/Uberlândia nas finais, também em melhor-de-cinco. O primeiro jogo será no domingo. O time carioca pedia na Justiça anulação da quarta partida, com vitória da Universo. A polêmica foi provocada por uma cesta de três pontos do armador norte-americano Marc Brown com o cronômetro zerado, mas validada pelo árbitro Sérgio Pacheco e registrada na súmula. Mas ele voltou atrás. Para o técnico do Flamengo, Emanuel Bonfim, a comissão técnica fez o possível para manter o grupo motivado. "Mas é difícil em uma situação inédita em que ficamos tanto tempo sem jogar. O foco sobre a partida, no meio desse impasse, acabou ficando um pouco desviado. Mas estamos treinando em um ritmo mais intenso nos últimos dias, conversando com o grupo que essa partida pode consagrar o excelente trabalho que todos fizeram até aqui. Mas quando a bola subir é que vamos ver. Esperamos retribuir com a vitória o imenso apoio e solidariedade que recebemos da torcida rubro-negra ? comentou o técnico Emmanuel Bomfim, do Flamengo/Petrobras, que escalou o time base com Marc Brown, Leandro Salgueiro, Alexandre, Mãozão ou Olívia e Gema. "Estamos ansiosos e com muita disposição para esse quinto jogo, pois é nosso sonho levar a equipe para a final. O grupo todo foi bastante profissional nesses dias em que a competição ficou parada, trabalhando com paciência." Os jogadores estão em boas condições físicas e conscientes do que cada um deve fazer em quadra para essa missão difícil, que é enfrentar a grande equipe do Flamengo ? explicou o técnico Alberto Bial, do Universo/Ajax, que vai começar a partida com Ratto, Manteiguinha, Vanderlei, André Bambu e Sandro Varejão.