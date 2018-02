Flamengo e Ajax fazem 2º jogo da semifinal Flamengo/Petrobras e Universo/Ajax fazem nesta quarta-feira, às 20h, no Rio de Janeiro, a segunda partida da semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete (ao vivo na SporTV). O Flamengo lidera a melhor-de-cinco por 1 a 0. ?Vamos tentar repetir a campanha que fizemos contra o Ribeirão Preto na primeira fase, fazendo prevalecer o mando de quadra nos dois próximos jogos?, disse Leandro Salgueiro, do time carioca. Na outra semifinal, Corinthians/Mogi e Unit/Uberlândia jogam na quinta-feira, às 20h, em Uberlândia. O Corinthians lidera por 1 a 0.