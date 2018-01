Flamengo é campeão no basquete O Flamengo conquistou neste domingo o título do Campeonato Carioca de Basquete da temporada 2002, ao derrotar o Campos 11 a 93 (54 a 37), em partida realizada na cidade de Campos. Com a vitória de hoje, o Rubro-negro fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 2. Este foi o 30º título da história do clube na competição e o veterano Oscar foi o maior destaque da equipe, com 29 pontos. "Dedico este título ao meu companheiro Ricardinho, que conseguiu se superar após passar por maus momentos depois do quarto jogo. O Brazolin também é outro guerreiro que incorporou o espírito da nossa equipe já que veio jogar de graça no Flamengo. Enfim, estamos todos de parabéns porque tivemos força para chegar até aqui. Soubemos ultrapassar todas as dificuldades e mostramos que somos um time vencedor", disse Oscar. "Eu esperava ter vencido no Rio de Janeiro. O Tijuca estava lotado e aquelas pessoas mereciam festejar. Mas, infelizmente, o destino adiou este grande momento para o último jogo. Gostaria também de aproveitar para parabenizar o excelente trabalho do meu amigo e mestre Cláudio Mortari", acrescentou Oscar. O técnico Cláudio Mortari lamentou a derrota do Campos. ?Nosso primeiro tempo foi terrível. Não soubemos dominar a partida e permitimos que o Flamengo crescesse. Foi o nosso pior jogo nos play-offs, lamentávelmente deixamos este título escapar. O Flamengo está de parabéns e mereceu esta vitória", finalizou o técnico. O Flamengo jogou com: Alberto (12 pontos), Olivinha (18), Oscar (29), Alexey (15), Gema (12). Também entraram: Ricardinho (16), Andre Brazolin (3), Marcelão (6), Guto (0), Marcelinho (0).