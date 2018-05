Flamengo é derrotado na Liga das Américas de basquete

O Flamengo perdeu na noite de terça-feira a sua segunda partida na Liga das Américas de basquete, disputada em Isla Margarita, na Venezuela. A equipe campeã do NBB foi superada por 76 a 73 pelo Halcones Rojos, do México.

Os cestinhas da partida foram Jefferson William e Duda Machado, do time brasileiro, com 28 e 20 pontos, respectivamente. O principal pontuador da equipe mexicana foi Ricardo Sanchez, com 18 pontos.

O clube carioca encerra sua participação na primeira fase na sexta-feira, às 23h10 de Brasília, contra o Espartanos Margarita, da Venezuela.

Com uma vitória e uma derrota, o Flamengo mantém chances de ser campeão do grupo e avançar à fase final da Liga das Américas, entre 4 a 6 de fevereiro. Para conquistar a vaga, o time carioca precisa vencer o Espartanos Margarita.