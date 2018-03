Flamengo e Franca iniciam decisão A primeira partida da série melhor-de-cinco do playoff das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete será concluída nesta sexta-feira, com o jogo entre Flamengo/Petrobrás e Marathon/Franca, às 21 horas, no Ginásio do Tijuca (com SporTV). Franca, que perdeu as suas estrelas para o Rio, mas continuou mostrando força ao apostar na tradição do seu basquete e de seu jogo de conjunto, foi a surpresa da fase de classificação ao terminar na segunda posição. O Flamengo, de Oscar, foi sétimo.