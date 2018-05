Flamengo e Joinville triunfam na rodada do NBB

Os favoritos ao título do Novo Basquete Brasil (NBB) que entraram quadra neste domingo não decepcionaram e venceram os seus jogos. O Flamengo e o Ciser/Araldite/Univille/Joinville triunfaram em casa, enquanto o Vivo/Franca confirmou a sua força ao ganhar mesmo atuando como visitante.

No Rio, o Flamengo superou o Pinheiros/Sky por 82 a 77. Atual campeão do NBB, o time carioca contou com boa atuação de Marcelinho Machado, cestinha da partida com 23 pontos, para triunfar.

O Joinville conseguiu novo triunfo no NBB ao superar o Palmeiras/Lupo/Araraquara por 67 a 61. André, com 11 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, foi o principal destaque do triunfo da equipe catarinense.

Franca conseguiu um importante triunfo na sua luta para seguir próximo aos líderes do NBB. Fora de casa, o time do interior paulista derrotou o ADL/Sercomtel/Londrina por 94 a 90. Tony Stockman, com 27 pontos, foi o cestinha da partida.

Jogando em casa, o Guaraná Antárctica/Vitória/Saldanha da Gama conseguiu uma boa vitória ao bater o GRSA/Itabom/Bauru por 68 a 66. Apesar da derrota, Jeff Agba, do Bauru, foi o principal jogador da partida, com 23 pontos e 9 rebotes.

Fora de casa, o Amigão/Andorinha/Unimed/Assis Basket venceu o Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV/PMVV por 67 a 66, mas segue na lanterna do NBB. Stevens, do Cetaf, foi o cestinha, com 23 pontos. Já o São José/Unimed/Vinac venceu o Paulistano/Amil por 81 a 64.