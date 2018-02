Flamengo e Unitri vencem no Nacional masculino de basquete Na abertura da 10.ª semana do Campeonato Nacional de basquete masculino 2006/2007, o Flamengo/Petrobrás venceu o Iguaçu Basquete Clube por 95 a 70, em Nova Iguaçu, com 28 pontos do cestinha Alexandre. O principal pontuador do Iguaçu foi Ricardinho, com 15 pontos. Em outro jogo disputado neste domingo, o Unitri/Uberlândia (MG) ganhou do Joinville/Dânica (SC) por 79 a 78 (33 a 40), em Uberlândia. Os cestinhas foram André Bambu, do Joinville, e Hélio, do Uberlândia, ambos com 20 pontos. O Nacional prossegue na quarta-feira com Bandeirantes/Rio Claro x Flamengo/Petrobrás, em Rio Claro (20 horas). Na quinta-feira jogam Paulistano/Dix Amico x Universo/BRB, no Ginásio do Paulistano (16 horas), com transmissão ao vivo do SporTV. O Paulistano/Dix Amico lidera invicto a competição com 100% de aproveitamento em oito jogos (8 vitórias), seguido do Universo/BRB também com 100% em sete partidas (7 vitórias) e do Bandeirantes/Rio Claro com 100% em quatro jogos (4 vitórias).