Flamengo elimina Ajax no basquete Com facilidade, o Flamengo se classificou à final do Nacional Masculino de Basquete, ao vencer o Universo/Ajax, por 97 a 85, nesta sexta-feira à noite, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, e fechar a série semifinal por 3 a 2. Agora, o Rubro-Negro decidirá o título contra o Unit/Uberlândia, a partir deste domingo, às 12 horas, no Rio. A disputa judicial sem sucesso promovida pelo Flamengo para ser declarado o vencedor do quarto confronto da série, que paralisou o Nacional por 17 dias, contribuiu para acirrar os ânimos em quadra. Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra motivou a equipe, que desde o início do primeiro quarto impôs seu ritmo de jogo e o fechou por 27 a 15. A passividade do time do Ajax foi evidenciada durante todo o segundo quarto, tanto que o Flamengo atuou a maior parte com seu time formado por atletas reservas. Precipitação nos arremessos e nervosismo excessivo foram as características dos atletas do time goiano, que viram a equipe carioca disparar no placar e terminar o primeiro tempo vencendo por uma diferença de 19 pontos, por 53 a 34. Motivado, o Flamengo permaneceu comandando a partida no terceiro quarto, enquanto o técnico do Ajax, Alberto Bial, tentou em vão fazer com que seu time melhorasse a marcação e reagisse. E a vantagem carioca que foi de 19 pontos no primeiro tempo terminou a etapa ampliada para 25 - 77 a 52. Uma tímida reação foi esboçada pelo Ajax no último quarto. A equipe goiana chegou a diminuir a diferença para 20 pontos, mas dois pedidos de tempo do técnico rubro-negro Emanuel Bonfim foram suficientes para fazer com que sua equipe voltasse a ter atenção em quadra, não perdesse o controle da partida e encerrasse o placar vencendo por 97 a 85. O time carioca ainda terminou com o cestinha do jogo, Alexandre Salgueiro, com 24 pontos.