Flamengo enfrenta Corinthians no basquete Quatro partidas serão disputadas nesta sexta-feira pelo Nacional de Basquete Masculino. A Unit/Uberlândia, invicta e segunda colocada na competição, com oito pontos (o líder é a Petrobrás/Flamengo, com dez), enfrenta a UMC/Corinthians/Mogi (sexta) às 20 horas, em Uberlândia. Na história do Nacional, as equipes se enfrentaram 13 vezes, com nove vitórias para o time mineiro. "Estamos trabalhando a defesa e saídas no contra-ataque. Vai ser difícil", prevê o armador Valtinho, de Uberlândia. Três partidas completam a rodada: Universo/ACF/Campos e Universo BH/Minas, às 19h; Tijuca e Liberty Seguros/Casa Branca, às 20h; Universo/Ajax e Uniara/Araraquara, às 20h30.