Flamengo estreia com vitória pela Liga das Américas

O Flamengo estreou com vitória na Liga das Américas de basquete. Na noite de segunda-feira, a equipe campeã brasileira venceu o Capitanes de Arecibo, de Porto Rico, por 81 a 66, na primeira rodada do Grupo B da competição.

O cestinha da partida foi o armador Hélio Lima, com 23 pontos. Outros destaques do time carioca foram Jefferson Willian e Duda Machado, com 18 e 15 pontos, respectivamente.

Pelo Capitanes de Arecibo, o melhor em quadra foi Bonzi Wells. O ex-jogador de Portland Trail Blazers e Houston Rockets marcou 20 pontos e pegou seis rebotes. O porto-riquenho Elias Ayuso, um dos destaques da seleção de seu país, fez 11 pontos.

O Flamengo à quadra nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Halcones Rojos, do México. Na quarta-feira, às 23h40, o adversário será o Espartanos Margarita, da Venezuela.